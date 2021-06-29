"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о вреде курения

Специалисты отмечают, что те, кто начинает курить в подростковом или юношеском возрасте, рискуют уже к 40 годам столкнуться с проблемами сердца. Если курить по 10 сигарет в день, риск развития атеросклероза возрастает в 2–3 раза, отмечают медики.

Атеросклероз – это заболевание, которое поражает крупные и средние артерии. Там сужается просвет и нарушается кровоснабжение органов, по сути, это отложение холестерина в стенках сосудов.

Одной операцией не ограничивается лечение для данной группы. Атеросклероз коварное заболевание и требуется правильная реабилитация. Об этом – в программе "Москва сегодня".