Попова попросила Мишустина поддержать запрет на массовые мероприятия в РФ из-за COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о введении запрета на проведение массовых мероприятий в России из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, запрет касается в том числе политических мероприятий. Отмечается, что в проекте постановления главного государственного санитарного врача, подготовленном Роспотребнадзором, указаны уже не просто рекомендации, а требования по соблюдению всех соответствующих мер.

"Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <...> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций", – сказала Попова.

В свою очередь, Мишустин на просьбу ответил утвердительно, а также попросил главу Роспотребнадзора дать соответствующие поручения главным санитарным врачам регионов, чтобы те занимали активную позицию по данному вопросу.

По словам Поповой, на данный момент запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий сохраняется в 68 субъектах РФ.

Ранее она заявила, что туристическая активность россиян способствует увеличению числа мутаций коронавируса. Она отметила, что в сезон отпусков значительно увеличилась миграция внутри страны, это приводит к большим контактам между людьми, а, соответственно, и увеличению возможностей для изменения вируса.

