В РФ стали в два раза чаще выявлять COVID-19 без симптомов – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории РФ участились бессимптомные случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, за неделю пациенты без симптомов стали наблюдаться в два раза чаще, чем раньше.

Кроме того, Попова рассказала, где и при каких условиях на данный момент инфицируется половина россиян.

"По нашим результатам эпидрасследования всех очагов, половина заражающихся – в семье", – отметила она.

Глава ведомства подчеркнула, что такие показатели могут быть связаны с тем, что люди забывают соблюдать все меры предосторожности дома.

Ранее Попова заявила, что Россия может избежать жестких ограничений из-за COVID-19. Однако она подчеркнула, что перспектива введения новых ограничений прямо зависит от каждого жителя России, поскольку дисциплинированное соблюдение санитарных мер минимизирует вероятность такого сценария.