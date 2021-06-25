Песков призвал россиян учиться жить в текущих условиях из-за COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предсказать возможную длительность действия введенных в России ограничений в связи с пандемией очень сложно, поэтому россияне должны научиться жить в текущих условиях.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли быть отменены ограничения по COVID-19, когда 60% населения России получит иммунитет.

"Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни, и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что людям придется привыкнуть к условиям, которые диктует жизнь.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у России есть все шансы избежать жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, несмотря на их усиление на фоне загрузки здравоохранения. Она подчеркнула, что перспектива введения новых ограничений прямо зависит от каждого жителя России, поскольку дисциплинированное соблюдение санитарных мер минимизирует вероятность такого сценария.