Песков призвал россиян учиться жить в текущих условиях из-за COVID-19

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предсказать возможную длительность действия введенных в России ограничений в связи с пандемией очень сложно, поэтому россияне должны научиться жить в текущих условиях.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли быть отменены ограничения по COVID-19, когда 60% населения России получит иммунитет.
"Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни, и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Он отметил, что людям придется привыкнуть к условиям, которые диктует жизнь.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у России есть все шансы избежать жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, несмотря на их усиление на фоне загрузки здравоохранения. Она подчеркнула, что перспектива введения новых ограничений прямо зависит от каждого жителя России, поскольку дисциплинированное соблюдение санитарных мер минимизирует вероятность такого сценария.
Кремль поддерживает решительные меры Москвы в связи с пандемией – Песков
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