В АТОР оценили ужесточение COVID-ограничений на Кубани

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил решение властей Краснодарского края ужесточить ограничения в связи с коронавирусом. Об этом сообщает RT.
По мнению специалиста, анонсированные меры могут оказать отрицательное воздействие на экономику региона.
"Мы считаем эти меры избыточными. И должна быть альтернатива, помимо сертификатов о вакцинации. Данные меры ущемляют организованный туризм и гостиницы", – заявил Горин.
Эксперт указал на то, что сокращение турпотока спровоцирует рост цен на туристические услуги. Как следствие, число путешественников, которые едут в Краснодарский край, может снизится в пределах 50–80%.
Дмитрий Горин также добавил, что обязательная вакцинация для туристов повысит безопасность поездок и позволит стабилизировать ситуацию в перспективе, однако сейчас путешественники и агентства столкнутся с непростой задачей.
Ранее стало известно, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Данную меру объяснили региональным ростом числа случаев COVID-19.
В Краснодарском крае туристов будут принимать с документом о прививке или ПЦР-тестом
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