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Общество

12 мая, 19:15

"Москва сегодня": Собянин наградил за доблесть и отвагу столичных медсестер

мэр Москвы медицина общество видео Гульнара Солдатова

Сергей Собянин наградил столичных медицинских сестер за доблесть и отвагу в день их профессионального праздника. Более 50 тысяч специалистов сестринского дела помогают пациентам в городских учреждениях здравоохранения.

Медицинские сестры постоянно повышают квалификацию. Они должны уметь взять кровь, сделать кардиограмму, оказать неотложную помощь, провести перевязку. Также медсестры помогают в операциях хирургам.

Согласно информации с сайта вакансий, максимальная зарплата медсестер в государственных клиниках составляет 120 тысяч рублей, минимальная – 25 тысяч рублей. А в специализированных под работу с ковид-пациентами городских медучреждениях есть ежемесячные доплаты персоналу. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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