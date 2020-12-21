"Москва сегодня": столица разработала новый сервис для диагностики COVID-19

В Москве создали уникальный сервис по определению тяжести пневмонии. Нейронная сеть может оценить состояние легких пациента по его анализу крови и общей клинической картине.

КТ-калькулятор поможет врачу спрогнозировать, какой тяжести может быть воспаление легких и как будет протекать болезнь. Еще при первых признаках COVID-19 удастся понять, понадобится ли госпитализация.

В основе системы лежат технологии искусственного интеллекта. Это позволит по мере накопления новых данных совершенствовать КТ-калькулятор. Об этом – в программе "Москва сегодня".