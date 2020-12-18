Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы

Фото: google.ru

Поисковая система Google необычно переводит популярную на английском языке фразу. Если в строку текста ввести Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент"), сервис выдает перевод "Спасибо, Владимир Владимирович".

Такой вариант перевода можно получить при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза переводится сервисом дословно.

На это обратили внимание пользователи через несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Google ситуацию пока не прокомментировали.

Накануне прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента с журналистами длилось 4 часа 29 минут. За это время президент ответил на 60 вопросов.

Путину задавали вопросы об итогах 2020 года, о ситуации с коронавирусом и системой здравоохранения в стране, о выборах в Госдуму в 2021 году.

Путин рассказал, когда Россия сможет открыть границы с другими странами, прокомментировал проблему с ценами на продукты, рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

В центре внимания сотрудников СМИ также оказались такие темы, как работа правительства в условиях пандемии, рост безработицы в стране, создание новых видов вооружений в России.