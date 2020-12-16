Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope

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Сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope с 31 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года. В минувшем ноябре компания сообщила о введении новой функции Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.

После закрытия приложения трансляции можно будет проводить через Twitter Live, отмечают в компании.

14 декабря в работе Twitter произошел сбой. Большая часть жалоб была связана с неполадками в работе сайта (86%). Некоторые пользователи также не могли войти в аккаунты социальной сети.

Чаще всего на сбои в работе жаловались в Великобритании, Польше и Японии. Проблемы с соцсетью также фиксируются в Финляндии, Ирландии, Индии, России и Испании.