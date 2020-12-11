Евродепутат обеспокоен ситуацией со свободой слова в Twitter и Facebook

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Депутат из Нидерландов Роберт Рос обеспокоен свободой слова на платформах Facebook, Twitter и Google. Речь идет о контроле компаниями выпускаемого контента. Соответствующий запрос по данному вопросу парламентарий направил в адрес Еврокомиссии, сообщает RT.

По мнению Роса, в указанных компаниях "отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи", при помощи искусственного интеллекта. Особое внимание депутат уделил действиям Facebook и Twitter после выборов президента США.

"Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями", – сказано в сообщении.

Парламентарий намерен выяснить, какие меры могут быть приняты в Еврокомиссии по данному вопросу. Он также поинтересовался, как стоит оценивать действия Facebook, который "активно устанавливает правила на своих платформах и решает, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями". Рос уточнил, не нарушают ли такие платформы, как Facebook, свободу слова.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

Согласно документу, за ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.

