Евродепутат обеспокоен ситуацией со свободой слова в Twitter и Facebook

09:03
Фото: depositphotos/pressmaster
Депутат из Нидерландов Роберт Рос обеспокоен свободой слова на платформах Facebook, Twitter и Google. Речь идет о контроле компаниями выпускаемого контента. Соответствующий запрос по данному вопросу парламентарий направил в адрес Еврокомиссии, сообщает RT.
По мнению Роса, в указанных компаниях "отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи", при помощи искусственного интеллекта. Особое внимание депутат уделил действиям Facebook и Twitter после выборов президента США.
"Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями", – сказано в сообщении.
Парламентарий намерен выяснить, какие меры могут быть приняты в Еврокомиссии по данному вопросу. Он также поинтересовался, как стоит оценивать действия Facebook, который "активно устанавливает правила на своих платформах и решает, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями". Рос уточнил, не нарушают ли такие платформы, как Facebook, свободу слова.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
Согласно документу, за ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: