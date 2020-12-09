ГД приняла в I чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта депутата Антона Горелкина.

Согласно документу, за ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.

Предполагается, что данный закон будет распространяться на владельцев порталов, которыми пользуются россияне, в том числе от имени зарегистрированных СМИ.

Горелкин рассказал, что штраф для интернет-платформ за цензуру российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей.

Другой автор законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пояснил, что блокировка и замедление трафика могут применяться в комплексе со штрафами, а вопрос о блокировке отдельных страниц или всего интернет-ресурса целиком будет решаться в зависимости от особенностей самой платформы.

Ранее инициативу поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что зачастую зарубежные порталы нарушают права и собственных пользователей, однако российские власти намерены уделить наиболее пристальное внимание именно защите собственных граждан.