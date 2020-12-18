В Google объяснили ошибкой перевод фразы Mr President с именем Путина

Фото: Google

Google назвал перевод фразы Thank you, Mr President на русский язык с именем Владимира Путина ошибкой шаблонов, сообщает "Газета.ру". Компания собирается исправить перевод на другой вариант.

"Работа "Google Переводчика" основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе", – объяснили в сервисе.

Необычный перевод фразы заметили пользователи Google Translate. Если в строку текста ввести Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент"), сервис выдает перевод "Спасибо, Владимир Владимирович".

Такой вариант перевода можно получить при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза переводится сервисом дословно.