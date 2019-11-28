"Москва сегодня": для чего нужна Центральная кольцевая автодорога

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) пройдет по территории Подмосковья и ТиНАО на расстоянии около 50 километров от МКАД параллельно Малому бетонному кольцу. Пересекать крупные населенные пункты она не будет, однако соединит основные вылетные магистрали.

Собирать ЦКАД будут из пяти участков, которые построят в разное время. Вместе они станут четырехполосной скоростной дорогой, на которой можно будет разогнаться до 140 километров в час.

ЦКАД разгрузит остальные дороги. Грузоперевозчикам не придется ждать ночи, чтобы доехать до места назначения. Это сократит себестоимость перевозок и уровень транспортных издержек. Кроме того, повысится безопасность дорожного движения и улучшится экология.

Над ЦКАД планируют строить экодуки – специальные мостики для диких животных, чтобы они могли продолжать ходить привычными тропами, не выходя на магистраль. Это должно предотвратить аварийность. Подробнее – в программе "Москва сегодня".