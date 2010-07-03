В России создадут центр искусственного интеллекта

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Министр экономического развития Максим Орешкин предложил создать Центр четвертой промышленной революции, который будет заниматься развитием искусственного интеллекта в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Отечественный центр по развитию ИИ позволит наладить сотрудничество с иностранными организациями. Подобные центры уже существуют в Японии, Китае, Индии и США.

Центр будет работать на базе Сбербанка, на его создание уйдет до трех миллионов долларов. Планируется, что новая структура будет помогать правительству России в решении регуляторных проблем отрасли ИИ, внедрять искусственный интеллект в управление Сбербанка и развивать концепцию "Умный город" в Москве.

В октябре президент России подписал указ об утверждении национальной "Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года". Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития высоких технологий, включая искусственный интеллект. План действий должен быть представлен Владимиру Путину до 15 декабря 2019 года.

