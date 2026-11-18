18 ноября, 21:00Город
"Торги Москвы": участки под мегапроекты
Столица регулярно выставляет на торги права на заключение договоров о реализации масштабных инвестиционных проектов или комплексного развития территорий.
Чем девелоперам выгодно участие в подобных аукционах? И что получает город по итогам реализации таких строительных мегапроектов?
Об этом – в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.