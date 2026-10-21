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21 октября, 21:00

Город

"Торги Москвы": участки под ИЖС на торгах

"Торги Москвы": участки под ИЖС на торгах

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Столица ежегодно выставляет на торги десятки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Участвовать в таких аукционах могут только физлица. Если на участок поступит одна заявка, его можно будет купить по начальной цене, равной кадастровой стоимости. Если заявок будет две или больше, объявят торги.

Что нужно, чтобы стать их участником? И можно ли построить собственный дом в 5 минутах от станции метро?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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