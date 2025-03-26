"Торги Москвы": портал поставщиков

Город предлагает предпринимателям заработать на городских закупках. Для этого нужно зарегистрироваться на Портале поставщиков. Он позволяет столичным организациям сэкономить на закупках товаров и услуг, а их поставщикам получить прибыль.

Какие возможности предоставляет портал? Насколько легко получить статус столичного поставщика? Об этом в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.