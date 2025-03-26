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26 марта, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": портал поставщиков

"Торги Москвы": портал поставщиков

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Город предлагает предпринимателям заработать на городских закупках. Для этого нужно зарегистрироваться на Портале поставщиков. Он позволяет столичным организациям сэкономить на закупках товаров и услуг, а их поставщикам получить прибыль.

Какие возможности предоставляет портал? Насколько легко получить статус столичного поставщика? Об этом в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоЕвгений Беляков
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