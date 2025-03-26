26 марта, 21:00Экономика
"Торги Москвы": портал поставщиков
Город предлагает предпринимателям заработать на городских закупках. Для этого нужно зарегистрироваться на Портале поставщиков. Он позволяет столичным организациям сэкономить на закупках товаров и услуг, а их поставщикам получить прибыль.
Какие возможности предоставляет портал? Насколько легко получить статус столичного поставщика? Об этом в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.