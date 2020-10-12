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Город

12 октября, 15:30

"Торги Москвы": как проходят электронные аукционы

город недвижимость видео Денис Елаховский

Городские торги сейчас проходят на нескольких электронных торговых площадках. Для каждой необходимо получать отдельную аккредитацию. Однако город работает над тем, чтобы ввести единую аккредитацию на всех площадках.

Участников таких аукционов с каждым годом становится все больше. Сейчас в среднем по торгам на один лот претендуют уже 11 покупателей.

Электронные аукционы – это удобный способ купить или арендовать что-то у города не выходя из дома. Также это гарантия того, что торги прошли честно. Подробнее – в программе "Торги Москвы".

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Программа: Торги Москвы

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