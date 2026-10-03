"Спецпроект ": возрождение мамонта

Американские генетики и биотехнологи обещают вернуть шерстистого мамонта к 2028 году. По мнению исследователей, если их замысел осуществится и мамонты вновь будут обитать на Земле, это поможет остановить глобальное изменение климата.

Каким именно образом шерстистые мамонты способны влиять на климат планеты? Какие методы современной генетики ученые собираются использовать для возрождения гигантских животных, вымерших несколько тысяч лет назад?

Об этом – в программе "Спецпроект. Наука".

