"Специальный репортаж": гадания

Под новый год все немного верят в чудо. Многие начинают читать астрологические прогнозы, обращаться к гадалкам и предсказателям. То, что для одних – последняя надежда на спасение близких, для других – развлечение и развод на деньги.

Как и зачем люди доверяют решение своих проблем деятелям эзотерических услуг? Почему до сих пор верят в порчу, приворот, отворот и предсказание будущего? Сколько зарабатывают мошенники?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".