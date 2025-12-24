Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 15:00

Общество

"Специальный репортаж": гадания

"Специальный репортаж": гадания

"Доктор 24": врач рассказала о кинезиологическом тейпировании

В эфире Москвы 24 показали, как украсили елки в квартирах и офисах столицы

В Подмосковье заметили лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке

На фестивале "Путешествие в Рождество" можно отправить подарки участникам СВО

Кишечную палочку нашли в красной икре пяти торговых марок

Москвичи пожаловались на долгую доставку посылок из-за рубежа перед Новым годом

"Новости дня": клеточную терапию для лечения рака начали применять в Москве

"Деньги 24": штрафы за навязывание дополнительных услуг увеличат в России

"Семейную ипотеку" в России могут распространить на вторичное жилье

Под новый год все немного верят в чудо. Многие начинают читать астрологические прогнозы, обращаться к гадалкам и предсказателям. То, что для одних – последняя надежда на спасение близких, для других – развлечение и развод на деньги.

Как и зачем люди доверяют решение своих проблем деятелям эзотерических услуг? Почему до сих пор верят в порчу, приворот, отворот и предсказание будущего? Сколько зарабатывают мошенники?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

Читайте также
Программа: Специальный репортаж
обществовидео

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика