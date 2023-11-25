"Специальный репортаж": зверский контакт

Работу контактных зоопарков запретили несколько лет назад, но предприниматели не обратили на это внимания. Десятки зоосадов ежедневно принимают тысячи посетителей.

Специальный корреспондент Женя Лебедева решила разобраться, как существует то, чего не может быть, и устроилась на работу в контактный зоопарк. Сколько скелетов в шкафу удалось найти, и кто на этот раз набросился на съемочную группу, расскажем в специальном репортаже "Зверский контакт".