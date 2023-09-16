"Специальный репортаж": тревожный звоночек

В прошлом году на доверчивых гражданах телефонные мошенники заработали 14 миллиардов рублей. Каждый день они совершают 8 миллионов звонков и не устают придумывать новые схемы обмана.

Специального корреспондента Женю Лебедеву внезапный звонок незнакомца денег пока не лишил, но привел в тоталитарную секту, в которой уже есть как минимум один погибший адепт.

Как еще вымогают деньги у доверчивых россиян? Чтобы это понять, наша только что вырвавшаяся из секты Женя, устроилась на работу в сомнительный колл-центр. Не удивительно, что меньше, чем через сутки там произошла потасовка и появились люди в форме.

Об этом – в программе "Специальный репортаж".