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16 сентября, 18:55

Общество

"Специальный репортаж": тревожный звоночек

"Специальный репортаж": тревожный звоночек

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В прошлом году на доверчивых гражданах телефонные мошенники заработали 14 миллиардов рублей. Каждый день они совершают 8 миллионов звонков и не устают придумывать новые схемы обмана.

Специального корреспондента Женю Лебедеву внезапный звонок незнакомца денег пока не лишил, но привел в тоталитарную секту, в которой уже есть как минимум один погибший адепт.

Как еще вымогают деньги у доверчивых россиян? Чтобы это понять, наша только что вырвавшаяся из секты Женя, устроилась на работу в сомнительный колл-центр. Не удивительно, что меньше, чем через сутки там произошла потасовка и появились люди в форме.

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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