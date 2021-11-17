"Специальный репортаж": "Некогда рожать"

29 россиянок в возрасте 50 лет родили первого ребенка. И это данные только за один год. Позднее материнство – общемировой тренд. Все больше соотечественниц откладывают детей на потом, ставя на первое место карьеру или личную жизнь. Теперь в России средний возраст женщины, родившей первого ребенка, 28 лет.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова, которая тоже пока не стала мамой, выяснила до какого возраста можно рожать детей, а заодно узнала, сколько это будет стоить. Об этом – в программе "Специальный репортаж".