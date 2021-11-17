В Москве упростили оформление документов на строительство

Оформление документов на строительство в Москве продолжают упрощать. С ноября застройщики могут онлайн проконсультироваться со специалистами единого контактного центра.

Проще стало и оформлять архитектурно-градостроительные решения. А по просьбе застройщиков власти сделали удобнее оформление части работ.

В 2022 году на mos.ru можно будет получать акты о выполнении технических условий, а уведомительный порядок проведения земляных работ расширят на ресурсоснабжающие организации. Кроме того, в планах создание общей платформы для работы органов власти и застройщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.