"Специальный репортаж": "следить за ребенком"

В Москве ежегодно пропадают больше семи тысяч мальчиков и девочек. Уходят из дома или с уроков, теряются на прогулках в парках или во время походов по магазинам. Многих из них удается найти по горячим следам. Но иногда поиски начинаются слишком поздно.

Специальный корреспондент Анастасия Цапиева узнала, как с помощью современных технологий родители могут контролировать перемещение своих детей, устроила тест различным устройствам слежения, и расскажет, какой гаджет не даст ребенку потеряться в Москве.