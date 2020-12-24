"Специальный репортаж": "такая работа: Дед Мороз"

Дед Мороз в противогазе, Снегурочка с антителами. В этом году праздник к нам приходит в новом формате. Пандемия серьезно подкосила рынок аниматоров. Многие актеры из-за отсутствия заказов решили сменить профиль, другие, чтобы заработать хоть что-то, придумывают различные ходы – это и "дедморозомобиль", и поздравления онлайн.

Специальный корреспондент Федор Червяков вместе с Дедом Морозом отправился в предновогодний чес и выяснил, по каким правилам проходят в эпоху пандемии корпоративы и утренники. Об этом – в программе "Специальный репортаж".