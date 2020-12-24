18:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин призвал москвичей не впадать в уныние и пожелал удачи в новом, 2021 году. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"С учетом нынешней ситуации, нынешнего года, конечно, нужно пожелать здоровья, хорошего настроения и больше оптимизма. Не надо впадать в уныние. Да, ситуация сложная, да, она проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями. Справимся и с этой", – сказал Собянин.
По мнению мэра, после трудностей столица станет только сильнее.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти рассчитывают на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что вместе с тем риски заразиться коронавирусом в Москве усиливаются.
Вечером 24 декабря стало известно, что мэр столицы рекомендовал установить 31 декабря в городе нерабочим днем. Гарантированный выходной получат сотрудники бюджетных организаций, не занятые в подготовке к Новому году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: