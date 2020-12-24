Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин призвал москвичей не впадать в уныние и пожелал удачи в новом, 2021 году. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"С учетом нынешней ситуации, нынешнего года, конечно, нужно пожелать здоровья, хорошего настроения и больше оптимизма. Не надо впадать в уныние. Да, ситуация сложная, да, она проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями. Справимся и с этой", – сказал Собянин.

По мнению мэра, после трудностей столица станет только сильнее.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти рассчитывают на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что вместе с тем риски заразиться коронавирусом в Москве усиливаются.

Вечером 24 декабря стало известно, что мэр столицы рекомендовал установить 31 декабря в городе нерабочим днем. Гарантированный выходной получат сотрудники бюджетных организаций, не занятые в подготовке к Новому году.