"Специальный репортаж": "жизнь вслепую"

Блогер Иван Ерхов покорил Эльбрус. На гору ежегодно поднимаются сотни альпинистов, но Иван единственный, кто смог это сделать буквально не глядя. Несколько лет назад мужчина ослеп.

Специальный корреспондент Александра Чальцева встретилась со слепым блогером, а затем с его полной противоположностью, обычным горожанином Дмитрием, и попыталась понять, в чьей жизни больше ограничений и у кого есть шансы прозреть.