"Специальный репортаж": "жилищная доля"

Министерство строительства провело перепись обманутых дольщиков. В России 200 тысяч семей купили долгострой, причем некоторые в ипотеку. Если вместе с этим нужно еще и арендовать жилье, люди в итоге остаются практически без денег.

Специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова познакомилась с женщиной, которая из-за неразрешимого квартирного вопроса не может оплатить лечение своего ребенка. Как и на что живут обманутые дольщики? Об этом – в программе "Специальный репортаж".