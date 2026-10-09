"M24 x Wink": финал сериала "Трудно быть богом"

В октябре онлайн-кинотеатр Wink выпускает финал сериала "Трудно быть богом" – первой масштабной экранизации культового произведения советских писателей-фантастов.

Съемки проходили в Москве и Иране, а сюжет строится вокруг поисков отца: герой Румата Эсторский в исполнении актера Александара Радойичича отправляется для этого на планету Кеплер-4077. Главный плюс релиза в том, что все серии выходят сразу, без недельных ожиданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.