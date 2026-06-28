"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": школьница набрала 500 баллов на ЕГЭ

Московская школьница набрала 500 баллов на ЕГЭ. Выпускница получила максимальный результат сразу по пяти предметам, что стало уникальным достижением.

Учительница школьницы подготовила 27 выпускников, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ по математике. Суммарный результат ее учеников превысил 2700 баллов.

Как ей удалось выучить и подготовить столько детей? На чем держится уникальный каркас онкологической помощи? И чем сегодня занимаются дети в летних лагерях: готовят спасателей, учат работать в команде или просто отдыхают?

Все самые важные события и явления, которые так или иначе отразились на жизни города за последние семь дней, – в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".