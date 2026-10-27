"Утро": до конца октября температура воздуха в Москве будет превышать норму на 3 градуса

До конца октября температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 3 градуса из-за влияния антициклона.

В частности, в среду, 28 октября, ожидается до 10 градусов днем и до 5 градусов ночью. В четверг и пятницу, 29 октября и 30 октября, столбики термометров установятся на отметке 9 градусов. В субботу, 31 октября, температура воздуха составит 8 градусов, в воскресенье, 1 ноября – до 6 градусов.

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