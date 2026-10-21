"Утро": атмосферное давление 21 октября в Москве составит 760 мм ртутного столба

Скорость ветра составит 3–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 35%.

Атмосферное давление в Москве 21 октября составит 760 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха в городе достигнет 12 градусов.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок