21 октября, 09:15Общество
"Утро": атмосферное давление 21 октября в Москве составит 760 мм ртутного столба
Атмосферное давление в Москве 21 октября составит 760 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха в городе достигнет 12 градусов.
Скорость ветра составит 3–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 35%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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