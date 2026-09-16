16 сентября, 11:00Общество
"Утро": температура воздуха составит 20 градусов в Москве 17 сентября
Температура воздуха в Москве в четверг, 17 сентября, составит 20 градусов. Ожидается переменная облачность.
Ночью температура опустится до 13 градусов. Влажность составит 43%, а атмосферное давление установится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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