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16 сентября, 11:00

Общество

"Утро": температура воздуха составит 20 градусов в Москве 17 сентября

"Утро": температура воздуха составит 20 градусов в Москве 17 сентября

"Утро": в Москве 16 сентября ожидается средняя геомагнитная активность

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 16 сентября

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"Утро": влажность воздуха 16 сентября в Москве составит 37%

Температура воздуха в Москве в четверг, 17 сентября, составит 20 градусов. Ожидается переменная облачность.

Ночью температура опустится до 13 градусов. Влажность составит 43%, а атмосферное давление установится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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