"Утро": температура воздуха составит 20 градусов в Москве 17 сентября

Ночью температура опустится до 13 градусов. Влажность составит 43%, а атмосферное давление установится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха в Москве в четверг, 17 сентября, составит 20 градусов. Ожидается переменная облачность.

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