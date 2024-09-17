17 сентября, 10:30Общество
"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 сентября
В Москве во вторник, 17 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление в столице составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 27%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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