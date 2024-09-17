Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 10:30

Общество

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 сентября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 27% 17 сентября

Новости регионов: Красноярский край накрыло снегом

Новости регионов: в реке под Волгоградом утонула машина с семьей из Саратова

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 760 мм ртутного столба 17 сентября

Кондитер рассказала, как правильно выбрать вафельный торт

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 17 сентября

216 детей родились в столичных роддомах 17 сентября

Летучие мыши стали чаще "атаковывать" квартиры в Москве

"Утро": 26 градусов ожидается в Москве 17 сентября

В Москве во вторник, 17 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 27%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
обществопогодавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика