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"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

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Столичный трафик оценили в 3 балла утром 14 марта. Машины скапливаются на Каширском шоссе. Затруднения в движении наблюдаются на участке магистрали от улицы Шипиловской до Борисовского проезда. Здесь водители рискуют потерять около 20 минут в трехкилометровом заторе.

Придется задержаться и на Волгоградском проспекте. Затор образовался при движении в сторону центра сразу после МКАД и до Ташкентской улицы. Скорость на этом участке нужно сбросить до 12 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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