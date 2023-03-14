"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Столичный трафик оценили в 3 балла утром 14 марта. Машины скапливаются на Каширском шоссе. Затруднения в движении наблюдаются на участке магистрали от улицы Шипиловской до Борисовского проезда. Здесь водители рискуют потерять около 20 минут в трехкилометровом заторе.

Придется задержаться и на Волгоградском проспекте. Затор образовался при движении в сторону центра сразу после МКАД и до Ташкентской улицы. Скорость на этом участке нужно сбросить до 12 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.