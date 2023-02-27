Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Город

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

В Измайловском кремле проводили Масленицу

Новости часа: проезжую часть освободили на Алтуфьевском шоссе после ДТП

Новости часа: трассу М-11 чистили менее чем за час до массового ДТП

Масленицу отпраздновали в воскресенье на ВДНХ

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Второй день праздничных гуляний в честь Масленицы проходит на ВДНХ

На ВДНХ проходит второй день праздничных гуляний, посвященных Масленице

На ВДНХ проходит второй день праздничных гуляний, посвященных Масленице

"Мой район. Навигатор": здание на Старой Басманной улице отреставрируют

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. В данный момент стоит объезжать участок Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. Внешняя сторона от Большой Спасской улицы до проспекта Мира заставит водителей сбросить скорость до 10 километров в час.

На Рязанском проспекте также есть участки с существенным затруднением движения. Один из таких зафиксирован от улицы Вострухина до улицы Коновалова, его длина – три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита ПименовАртем Мущенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика