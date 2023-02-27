"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. В данный момент стоит объезжать участок Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. Внешняя сторона от Большой Спасской улицы до проспекта Мира заставит водителей сбросить скорость до 10 километров в час.

На Рязанском проспекте также есть участки с существенным затруднением движения. Один из таких зафиксирован от улицы Вострухина до улицы Коновалова, его длина – три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.