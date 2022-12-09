"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла. Пока не отмечается никаких затруднений ни на внутренней, ни на внешней сторонах МКАД на северо-востоке. C легкостью водители проедут в районе 94-го километра в обоих направлениях.

На Волгоградском проспекте плотный поток едет в сторону центра, начиная от МКАД, со скоростью до 20 километров в час. Автомобилисты потеряют на въезде в город 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.