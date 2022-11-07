"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

В ЦОДД оценили столичный трафик в 6 баллов, общая длина заторов составляет 148 километров.

Затруднения возникли на внешней стороне ТТК от улицы Сокольнический Вал до Башиловской улицы из-за столкновения двух автомобилей на улице Нижняя Масловка. Затор оценивается в пять километров.

Кроме того, столкновение двух автомобилей произошло на Велозаводской улице перед пересечением с Автозаводской улицей по направлению в центр. Затор оценивается в 500 метров.

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