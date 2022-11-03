Новое общественное пространство создали в Ясеневе

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столичном районе Ясеново, вблизи одноименной станции метро, появилось новое общественное пространство с местами для отдыха и занятий спортом. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Благоустройство затронуло территорию, ограниченную с четырех сторон улицей Паустовского, Новоясеневским проспектом, а также Ясногорской и Голубинской улицами. Там проходят маршруты людей от жилых домов к метро и социальным объектам, в том числе школам, детским садам и поликлинике.

Так, на Новоясеневском проспекте у дома 32, корпуса 3, создали спортивный кластер с футбольным полем, зоной с тренажерами и столами для пинг-понга. Всего на указанной территории по программе "Мой район" оборудовали девять спортивных площадок, также там появился теннисный корт, площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Специалисты обновили и детские площадки. Там заменили покрытие, установили современные игровые комплексы. Появились и зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью.

Благоустройство затронуло порядка 13 дворов. В частности, была расширена дорожно-тропиночная сеть, приведено в порядок уличное освещение. Кроме того, территорию дополнительно озеленили, появились новые цветники и кустарники.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил о завершении основных работ по благоустройству детского парка "Фили" на западе Москвы. Там восстановили входные группы, привели в порядок дорожки, установили лавочки, обновили футбольную площадку и обустроили детскую игровую площадку.



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