Станция "Очаково" будущего МЦД-4 готова на 75% – Собянин

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Завершается реконструкция станции "Очаково" будущего четвертого Московского центрального диаметра, готовность платформы оценивается в 75%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Это будет современный пригородный вокзал и важная транспортная точка района Очаково-Матвеевское. <...> Станцией смогут воспользоваться больше 120 тысяч жителей Очаково-Матвеевского. С запуском D4 у них впервые появится наземное метро в шаговой доступности", – написал он.

Сейчас на станции идут облицовочные работы, специалисты устанавливают навесы над платформами, монтируют эскалаторы. Параллельно идет развитие прилегающих территорий: там появятся новые жилые кварталы, общественные пространства и многофункциональные комплексы.

Как добавили в пресс-службе столичного Дептранса из-за строительных работ, с 10 июля на станции не останавливаются поезда. В противном случае проведение всех необходимых работ было бы невозможным.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла "Окружная". Вместе с гендиректором РЖД мэр открыл северные вестибюли одноименных станций метро и МЦД-1. По словам градоначальника, благодаря новой инфраструктуре пассажиропоток ТПУ в ближайшие годы увеличится до 80 тысяч человек в день.



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