Эвакуаторы в Москве переместили больше 4,3 тыс дорогих авто на спецстоянку с января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 10 месяцев эвакуаторы "Московского паркинга" переместили более 4,3 тысячи дорогих авто на спецстоянку, рассказали в Дептрансе Москвы.

"Их владельцы нарушили правила парковки. Машины оставляли под запрещающими знаками, на местах для инвалидов, пешеходных переходах и тротуарах", – отметили в департаменте и уточнили, что это могло стать причиной ДТП или несчастных случаев.

Среди люксовых авто, которые чаще всего оказывались на спецстоянке, лидирует Mercedes (856). На втором месте – Porsche (650), третье место занимает BMW (610). Самые редкие дорогие авто – Ferrari и Maserati.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что количество машин внутри Садового кольца сократилось на 25% из-за платных парковок, а скорость движения выросла на 12%.



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