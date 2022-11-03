11:54Город
Эвакуаторы в Москве переместили больше 4,3 тыс дорогих авто на спецстоянку с января
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За 10 месяцев эвакуаторы "Московского паркинга" переместили более 4,3 тысячи дорогих авто на спецстоянку, рассказали в Дептрансе Москвы.
"Их владельцы нарушили правила парковки. Машины оставляли под запрещающими знаками, на местах для инвалидов, пешеходных переходах и тротуарах", – отметили в департаменте и уточнили, что это могло стать причиной ДТП или несчастных случаев.
Среди люксовых авто, которые чаще всего оказывались на спецстоянке, лидирует Mercedes (856). На втором месте – Porsche (650), третье место занимает BMW (610). Самые редкие дорогие авто – Ferrari и Maserati.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что количество машин внутри Садового кольца сократилось на 25% из-за платных парковок, а скорость движения выросла на 12%.
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