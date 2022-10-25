Ликсутов сообщил, что количество автомобилей внутри Садового кольца сократилось на 25%

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что количество машин внутри Садового кольца сократилось на 25% из-за платных парковок. При этом скорость движения выросла на 12%.

25 октября столичному паркингу исполнилось 10 лет. В честь дня рождения в городе выпустили лимитированные карты "Тройка". Их можно найти в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро. Тираж составляет 3 000 экземпляров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.