Стремоусов заявил о наказании за саботаж решений херсонских властей

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

За отказ принимать рубли и саботаж решений властей Херсонской области будет следовать наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

По его словам, таких людей фиксируют и будут с ними разбираться. Он также сообщил, что складывающаяся в Херсоне ситуация абсолютно контролируема.

"Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени", – пообещал Стремоусов.

Ранее жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра. Там горожан встречал транспорт, который вывез их в более безопасные российские регионы. Позже ВСУ стали наступать в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Жителей Херсона призвали покинуть город

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!