"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 5 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в понедельник, 5 сентября, на отметке 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 11 градусов. Вечером температура составит 8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.