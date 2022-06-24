"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 24 июня

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 24 июня, на отметке 748 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 26 градусов тепла. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



