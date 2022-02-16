"Утро": загруженность дорог в столице оценили в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на МКАД в районе Липецкой улицы. Из-за ДТП на въезде из направляющихся машин образовались заторы на внешней и на внутренней сторонах кольцевой дороги.

Около часа нужно добираться до центра на шоссе Энтузиастов. Больше всего потерять времени можно от Электродного проезда до Авиамоторной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



