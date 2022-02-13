Автомобиль застрял на трамвайных путях на Главной аллее в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Водитель автомобиля на Главной аллее в Москве выехал на трамвайные пути и застрял. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Инцидент привел к задержке трамваев №11 и 12, их маршруты были временно изменены. Пассажиров просили пользоваться альтернативным автобусом № т22. Сейчас движение транспорта восстановлено.
В Дептрансе напомнили, что выезд на трамвайные пути является нарушением ПДД.
Ранее на Симферопольском бульваре задерживались трамваи. Там на путях застрял автомобиль. Трамваи временно ходили до метро "Чертановская", вместо остановки "Чертаново Южное".
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