Миллион рублей хотят взыскать с водителя, который встал на путях в Москве

Водителю, автомобиль которого застрял на трамвайных путях на Симферопольском бульваре, выставят счет на миллион рублей. ДТП произошло накануне. Mercedes выехал на трамвайные пути и парализовал движение трамваев. Два маршрута простояли больше часа. Предположительно, водитель был в нетрезвом состоянии. От медосвидетельствования на месте он отказался. Сейчас с ним разбираются в ГИБДД. Появилась информация, что эта машина за год попадала в полицейские протоколы 34 раза.

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