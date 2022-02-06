Движение восстановлено на МКАД в районе Рублевского шоссе после массового ДТП

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Департамент транспорта Москвы сообщил о возобновлении движения на МКАД после ДТП в районе развязки с Рублевским шоссе. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"Движение восстановлено", – указали в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что на участке МКАД от 57-го по 60-й километр произошли четыре аварии. В одной из них, на 60-м километре автодороги, пострадали два человека.

В результате массового ДТП было затруднено движение в районе места происшествия – были открыты только две полосы из пяти.